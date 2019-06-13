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Факты / Украина

Ивасюк не мог повеситься самостоятельно – экспертиза

Известный украинский композитор Владимир Ивасюк не мог повеситься самостоятельно.

Ивасюк не мог повеситься самостоятельно – экспертиза

Экспертиза показала, что к смерти Владимира Ивасюка есть причастные – он не повесился самостоятельно.

– Следственным экспериментом было установлено, что он (Ивасюк, – Ред.) не мог сам этого сделать и даже натренированное лицо, которое мы привлекали, человек, который подтягивается одной рукой, тоже не мог это сделать – завязать самостоятельно пояс и залезть в петлю, – заявил председатель Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

Эксперимент состоял из трех этапов. Первый состоял из попыток установить, мог ли Ивасюк самостоятельно залезть на дерево, завязать ремень от плаща и оказаться в петле. Вторая часть должна была показать, мог ли он сделать это с помощью другого, и какая именно помощь при этом была необходима.

Читайте: Смерть Владимира Ивасюка: самоубийство или спецоперация КГБ?

К слову, свидетель, который молчал 38 лет, раскрыл загадку смерти Ивасюка.

Источник: УНН

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