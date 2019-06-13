Леонид Кучма обсудил Минские соглашения и процесс их выполнения с координатором системы ООН и гуманитарных вопросов в Украине Оснат Лубрани.

Леонид Кучма провел встречу с координатором системы ООН и гуманитарных вопросов в Украине Оснат Лубрани, которая выступила инициатором переговоров.

Стороны обсудили ход выполнения Минских соглашений, которые 17 февраля 2015 года были одобрены Советом Безопасности ООН.

– Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш внимательно следит за этим вопросом, он искренне хочет, чтобы в деле выполнения Минских соглашений появилась новая динамика, – отметила Асенефа Лубрани.

Леонид Кучма отметил, что на первом месте выполнение блока договоренностей по безопасности: полноценное прекращения огня, вывод российских вооруженных формирований и техники.

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Он подчеркнул, что все шаги по имплементации Минских договоренностей должны проходить только на основе взаимности.

К слову, отмечены положительные сдвиги в разблокировании процесса освобождения удерживаемых лиц, а также особое внимание уделено проблеме поиска пропавших без вести.

– Крайне важно, чтобы голос ООН по украинскому вопросу слышали во всем мире. Надеюсь, что этот голос будет сильным. Мы хотим видеть вашу объективную позицию и оценку событий, – сказал Леонид Кучма.

Ранее Леонид Кучма обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Украине Такаши Кураи войну на Донбассе.