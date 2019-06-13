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Факты / Украина

Мы за это не готовы отвечать! Разумков о продаже мест в списке Слуги народа

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков прокомментировал продажу мест в список политической партии.

Дмитро Разумков

Дмитрий Разумков заявил, что политсила не готова нести ответственность за вероятную покупку позиции в списке партии в регионах.

– Если где-то в областях дети лейтенанта Шмидта брали деньги за попадание в список, мы за это не готовы отвечать. Слышал, цена колеблется от $200 тыс. до $6 млн. Я обращался к журналистам и правоохранительным органам, что если обладаете такой информацией, сообщайте, – сказал глава партии.

Также он отметил, что часть людей в партию Слуга народа пришла из региональных команд, которые давали рекомендации.

– Эти люди работали с нами на президентской кампании. Если человек готов это подтвердить и с учетом процедуры постпраймериз, выводы будут сделаны, – добавил Разумков.

Читайте: Предвыборная программа партии Слуга народа – основные тезисы

Напомним, что партия Слуга народа исключила из своего списка кандидатов в народные депутаты Ирину Панченко, Дмитрия Спивака и Гутцайта Вадима.

Источник: Страна

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