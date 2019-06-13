Украина не намерена сдавать позиции в Керченском проливе, но вопрос нового прохождения через него украинских сил пока не стоит.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявляет, что Украина не намерена сдавать позиции в Азовском море.

– Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет так много украинцев, чтобы мы могли ими так рисковать, – сказал он.

Хомчак отметил, что сначала нужно разобраться с актом агрессии России, который произошел во время предыдущего прохождения украинских кораблей через пролив.

– Ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ, – напомнил он.

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Уровень угрозы в Керченском проливе не уменьшился, потому что РФ свои намерения не оставляет и постоянно их корректирует в зависимости от ситуации.

– Вы видите, что в Черном море происходит блокировка торговых судов, которые заходят через Керченский пролив, – сказал Хомчак.

Ранее Факты ICTV писали, что Россия может освободить военнопленных украинских моряков, но не связывать такое решение с Морским трибуналом.