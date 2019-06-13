Сегодня исполняется пять лет со времени освобождения Мариуполя от пророссийских сепаратистов. Факты ICTV вспоминают, как происходило освобождение города.

Стратегическая важность Мариуполя

Мариуполь очень важен для агрессора, поскольку в нем находятся металлургический комбинат имени Ильича и Азовсталь.

Кроме того, это портовый город, что также имеет большую стратегическую важность во время войны.

В Мариуполе находится и концерн Азовмаш, значительную часть продукции которого экспортируют.

Противостояние и захват города

Пророссийские сепаратисты в Мариуполе активизировались после бегства четвертого президента Украины Виктора Януковича.

Между ними и украинцами начались противостояния, которые усилились после незаконной аннексии Крыма Россией.

Приблизительно в середине апреля 2014 года сепаратисты захватили Мариупольский горсовет и параллельно наводили ужас на жителей города.

9 мая российские кураторы приказали сепаратистам штурмовать Управление внутренних дел Мариуполя, после чего город фактически перешел под их контроль.

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Во время штурма террористы также заблокировали бетонными блоками несколько центральных улиц и захватили админздания. Сепаратисты взяли в плен начальника УВД Валерия Андрощука и убили начальник ГАИ Виктора Саенко.

После этих событий правоохранительные службы Мариуполя были парализованы, а некоторые силовики даже готовились примкнуть к рядам террористов.

Украина на тот момент контролировала только мариупольский аэродром. Там находились военнослужащие ВСУ, добровольцы из батальона МВД Азов и нацгвардейцы.

Штурм и освобождение Мариуполя

Изначально штурмовать Мариуполь планировали 23 мая, чтобы местные жители могли принять участие в выборах президента Украины, однако от этого плана отказались после анализа имеющихся сил и средств.

В то время у Украины не было достаточного количества боеспособных подразделений. Такая ситуация сложилась из-за боев под Славянском.

В итоге датой начала спецоперации назначили 13 июня. В ней участвовали две роты Нацгвардии, две роты спецбатальона Днепр, спецназ МВД и 150 бойцов спецбатальона Азов.

Для блокировки района проведения спецоперации привлекли около 500 военных ВСУ и Нацгвардии.

Штурм города начался в 5.00 с массированного обстрела укреплений террористов из ЗУ-23/2, смонтированной на бронированном грузовике. Командовал операцией генерал Нацгвардии Николай Климчук.

По словам первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, который также принимал участие в освобождении Мариуполя, у него с еще одним сотрудником милиции было только два пистолета, легковой автомобиль и желание очистить город от террористов.

Во время спецоперации силовикам удалось уничтожить военную технику сепаратистов, их ключевые опорные точки и восстановить контроль над захваченными зданиями.

Также было убито несколько сепаратистов и более 20 человек задержали.

– И этот день стал первым днем победы нашей страны над бандами террористов, которые услышали вкус крови, произвола и беззакония…И я благодарен за нее всем добровольцам, добровольцам батальона Азов, военным, всем, кто дал отпор врагу в тот день, – написал Аброськин.

К слову, аэропорт Мариуполя, который закрыли после начала российской агрессии на Донбассе, может возобновить работу.

Фото: Вячеслав Аброськин

Видео: Olena Bilozerska