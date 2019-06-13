PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Первый день победы Украины. Хронология освобождения Мариуполя

Сегодня исполняется пять лет со времени освобождения Мариуполя от пророссийских сепаратистов. Факты ICTV вспоминают, как происходило освобождение города.

Затримання терористів

Стратегическая важность Мариуполя

Мариуполь очень важен для агрессора, поскольку в нем находятся металлургический комбинат имени Ильича и Азовсталь.

Кроме того, это портовый город, что также имеет большую стратегическую важность во время войны.

В Мариуполе находится и концерн Азовмаш, значительную часть продукции которого экспортируют.

Противостояние и захват города

Пророссийские сепаратисты в Мариуполе активизировались после бегства четвертого президента Украины Виктора Януковича.

Между ними и украинцами начались противостояния, которые усилились после незаконной аннексии Крыма Россией.

Приблизительно в середине апреля 2014 года сепаратисты захватили Мариупольский горсовет и параллельно наводили ужас на жителей города.

9 мая российские кураторы приказали сепаратистам штурмовать Управление внутренних дел Мариуполя, после чего город фактически перешел под их контроль.

Читайте: Получал секретные материалы о работе СБУ: в Мариуполе задержали агента ФСБ

Во время штурма террористы также заблокировали бетонными блоками несколько центральных улиц и захватили админздания. Сепаратисты взяли в плен начальника УВД Валерия Андрощука и убили начальник ГАИ Виктора Саенко.

После этих событий правоохранительные службы Мариуполя были парализованы, а некоторые силовики даже готовились примкнуть к рядам террористов.

Украина на тот момент контролировала только мариупольский аэродром. Там находились военнослужащие ВСУ, добровольцы из батальона МВД Азов и нацгвардейцы.

Штурм и освобождение Мариуполя

Изначально штурмовать Мариуполь планировали 23 мая, чтобы местные жители могли принять участие в выборах президента Украины, однако от этого плана отказались после анализа имеющихся сил и средств.

В то время у Украины не было достаточного количества боеспособных подразделений. Такая ситуация сложилась из-за боев под Славянском.

В итоге датой начала спецоперации назначили 13 июня. В ней участвовали две роты Нацгвардии, две роты спецбатальона Днепр, спецназ МВД и 150 бойцов спецбатальона Азов.

Для блокировки района проведения спецоперации привлекли около 500 военных ВСУ и Нацгвардии.

Штурм города начался в 5.00 с массированного обстрела укреплений террористов из ЗУ-23/2, смонтированной на бронированном грузовике. Командовал операцией генерал Нацгвардии Николай Климчук.

По словам первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, который также принимал участие в освобождении Мариуполя, у него с еще одним сотрудником милиции было только два пистолета, легковой автомобиль и желание очистить город от террористов.

Во время спецоперации силовикам удалось уничтожить военную технику сепаратистов, их ключевые опорные точки и восстановить контроль над захваченными зданиями.

Также было убито несколько сепаратистов и более 20 человек задержали.

– И этот день стал первым днем победы нашей страны над бандами террористов, которые услышали вкус крови, произвола и беззакония…И я благодарен за нее всем добровольцам, добровольцам батальона Азов, военным, всем, кто дал отпор врагу в тот день, – написал Аброськин.

К слову, аэропорт Мариуполя, который закрыли после начала российской агрессии на Донбассе, может возобновить работу.

Фото: Вячеслав Аброськин

Видео: Olena Bilozerska

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Ради мира на Донбассе: глава ОБСЕ едет в Украину
ВСУ закрепились на новых позициях в Марьинке
Обстреливают с закатом солнца: бойцы ООС о тактике боевиков
Говорили о Донбассе. Кучма встретился с главой делегации Красного Креста
Начались судороги во время капельницы. В больнице Мариуполя умер 2-летний мальчик
Патруль ОБСЕ попал под обстрел на Донбассе
На Донбассе два тракториста подорвались на мине
Обстрел возле Новолуганского: количество пострадавших бойцов возросло
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка