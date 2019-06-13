Погода в Украине 13 июня останется сухой и жаркой. Только на севере Левобережья, в Карпатском регионе и в Крыму пройдут кратковременные дожди, грозы.
В общем 13 июня в Украине осадков не ожидается.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. На западе страны – юго-восточный.
Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 17-22° тепла, а днем ожидается настоящая летняя жара – 29-34°.
Несколько прохладнее будет в Карпатах. Здесь ночью 13-18° тепла, днем 21-26° выше нуля.
Читайте: Гороскоп на сегодня, 13 июня
В Киеве сегодня без осадков.
Температура ночью 19-21° тепла, а днем столбики термометров покажут 31-33°.
К слову, Факты ICTV также публиковали прогноз погоды на неделю.
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