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Факты / Украина

Погода в Украине на 13 июня (КАРТА)

Погода в Украине 13 июня останется сухой и жаркой. Только на севере Левобережья, в Карпатском регионе и в Крыму пройдут кратковременные дожди, грозы.

Погода

В общем 13 июня в Украине осадков не ожидается.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. На западе страны – юго-восточный.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 17-22° тепла, а днем ожидается настоящая летняя жара – 29-34°.

Несколько прохладнее будет в Карпатах. Здесь ночью 13-18° тепла, днем 21-26° выше нуля.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 13 июня

В Киеве сегодня без осадков.

Температура ночью 19-21° тепла, а днем столбики термометров покажут 31-33°.

К слову, Факты ICTV также публиковали прогноз погоды на неделю.

Источник: Укргидрометцентр

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