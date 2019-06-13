Пограничники на побережье Азовского моря осуществили маневрирование на бронированной технике и метко били по целям.
Экипажи БТР и Humvee Донецкого пограничного отряда в условиях, приближенных к боевым, отработали участие в противодесантной обороне побережья Азовского моря.
Во время учений отработаны навыки управления боевой техникой, а также ведение боя с башенно-пулеметных установок днем и ночью.
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Пограничники на БТР и Humvee отбили условную атаку морского десанта / 4 фотографии
Недавно состоялась тренировка украинских танкистов на полигонах в зоне ООС.
Фото: ДПСУ
Видео: ДПСУ
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