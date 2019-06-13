PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Пограничники на БТР и Humvee отбили условную атаку морского десанта

Пограничники на побережье Азовского моря осуществили маневрирование на бронированной технике и метко били по целям.

Військові навчання

Экипажи БТР и Humvee Донецкого пограничного отряда в условиях, приближенных к боевым, отработали участие в противодесантной обороне побережья Азовского моря.

Во время учений отработаны навыки управления боевой техникой, а также ведение боя с башенно-пулеметных установок днем и ночью.

Читайте: Десантники провели учения с боевой стрельбой в зоне ООС

  • image
  • image
  • image
  • image
Пограничники на БТР и Humvee отбили условную атаку морского десанта / 4 фотографии

Недавно состоялась тренировка украинских танкистов на полигонах в зоне ООС.

ФотоДПСУ

ВидеоДПСУ

Источник: ГПСУ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Боевые стрельбы артиллерии ВСУ с Градами
Два года безвиза с ЕС: куда и сколько ездят украинцы
Академия Госпогранслужбы: как прошел выпуск и изменения в образовательной программе
На пунктах пропуска ООС застряли более 200 автомобилей
К бою готовы! Масштабные учения танкистов в зоне ООС
Saber guardian-2019: украинские десантники участвуют в учениях в Румынии
Били по самолетам и инфраструктуре: российские оккупанты провели учения в Крыму
Зеленский уволил главу Госпогранслужбы Цигикала
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка