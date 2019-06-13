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Факты / Украина

Путин: Отношения между Украиной и РФ будут неизбежно восстановлены

Президент РФ Владимир Путин считает, что отношения между Россией и Украиной будут неизбежно восстановлены.

Володимир Путін

Президент РФ Владимир Путин считает, что отношения России и Украины будут восстановлены, независимо от того, какие сложатся отношения с украинской элитой.

– Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между “частями одного и того же народа” или между “двумя братскими народами”, как бы ни складывались наши отношения с элитой, – сказал Путин.

Президент РФ надеется, что новое руководство Украины чувствует себя свободно и полагается на то доверие, которое ему оказали украинцы.

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Он считает, что команде президента Украины Владимира Зеленского удастся действовать энергично.

К слову, президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20.

Источник: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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