Президент РФ Владимир Путин считает, что отношения между Россией и Украиной будут неизбежно восстановлены.

Президент РФ Владимир Путин считает, что отношения России и Украины будут восстановлены, независимо от того, какие сложатся отношения с украинской элитой.

– Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между “частями одного и того же народа” или между “двумя братскими народами”, как бы ни складывались наши отношения с элитой, – сказал Путин.

Президент РФ надеется, что новое руководство Украины чувствует себя свободно и полагается на то доверие, которое ему оказали украинцы.

Читайте: Путин назвал Зеленского хорошим актером и объяснил молчание

Он считает, что команде президента Украины Владимира Зеленского удастся действовать энергично.

К слову, президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20.