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Факты / Украина

Россия отказалась исправлять написание Kiev на Kyiv

Россия не считает, что должна выполнять решения Совета США о замене написания официального названия Киева.

Россия отказалась исправлять написание Kiev на Kyiv

Россия не будет менять написание Kiev на Kyiv, так как считает необязательным для своей страны решения Совета США по географическим названиям.

В Росреестре подчеркивают, что решение США работает только на американской территории.

Ведомство обьясняет, что наименование украинской столицы прописано в распоряжении президента России от 1995 года.

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Также отмечается, что украинская картографическая служба с 2016 года не участвует в работе Росреестра по ведению каталога географических наименований стран СНГ.

Напомним, в США замена официального названия Киева заработает 17 июня.

Источник: РБК

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