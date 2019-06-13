Россия не считает, что должна выполнять решения Совета США о замене написания официального названия Киева.

Россия не будет менять написание Kiev на Kyiv, так как считает необязательным для своей страны решения Совета США по географическим названиям.

В Росреестре подчеркивают, что решение США работает только на американской территории.

Ведомство обьясняет, что наименование украинской столицы прописано в распоряжении президента России от 1995 года.

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Также отмечается, что украинская картографическая служба с 2016 года не участвует в работе Росреестра по ведению каталога географических наименований стран СНГ.

Напомним, в США замена официального названия Киева заработает 17 июня.

Источник: РБК