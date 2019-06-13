Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель можно будет отменить через год.

Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что рынок земли в Украине можно будет открыть через год.

Разумков отметил, что в стране сейчас не самая лучшая социально-экономическая ситуация и мораторий на продажу земли необходимо снять.

– Мораторий накладывается из года в год, потому что это выгодно. Нужно, чтобы владельцы земли могли ею пользоваться. Появится законодательная база, и сейчас работают над этим. С одной стороны, необходимо защитить национальные интересы, а с другой, владельца, – сказал он.

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По его словам, нужно проработать все механизмы, чтобы снять мораторий, но пока в стране не проведен аудит этих земель.

– Мы до сих пор не понимаем, в чьих руках и сколько земли. Это касается и государственных земель, – добавил он.

Ранее Факты ICTV разобрались, что произойдет с украинской землей в случае отмены моратория на ее продажу.

Фото: Дмитрий Разумков