В ближайшее время скептическое отношение большинства членов ЕС к потенциальному расширению вряд ли изменится к лучшему, поэтому Украина может рассчитывать на членство не ранее 2035 года.
Глава МИД Павел Климкин считает, что при лучших раскладах Украина сможет вступить в Евросоюз в 2035 году – не раньше.
– Причин много, и они понятны: желание удержаться в зоне комфорта и благополучия, Brexit, а также путинская Россия, которая никуда не делась и продолжает делать все, чтобы помешать нашим евроинтеграционным стремлениям, – пояснил дипломат.
Однако, по его словам, если настроения внутри ЕС сбалансируются, то после 2025 года у Украины появится реальный шанс получить европейскую перспективу.
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– Амбициозно, но возможно. Напомню, что для этого требуется согласие всех стран-членов ЕС, – отметил Климкин.
Он также привел некоторые расчеты, согласно которым с момента подачи заявки до момента получения членства проходило в среднем 10-12 лет.
– Поэтому считаем, здесь ничего сверхсложного, школьная арифметика: +/- 2035 год, – прогнозирует глава МИД.
Ранее Климкин заявлял, что Украина не имеет шансов вступить в ЕС в перспективе ближайших 10 лет.
Источник: Pavlo Klimkin