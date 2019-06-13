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Факты / Украина / Общество

Укрзализныця запустила вагон прямого сообщения с Болгарией – цена билетов

Укрзализныця запустила беспересадочный купейный вагон из Киева в составе поезда белорусских железных дорог №451/452 Минск-Варна на время летних отпусков.

Укрзализныця запустила вагон прямого сообщения с Болгарией – цена билетов

Укрзализныця запустила купейный вагон из Киева в Варну на время отпусков.

– Время в пути составит 38 часов, что примерно соответствует поездке автобусом, но путешествовать поездом значительно удобнее и комфортнее. Стоимость проезда составляет около €‎100, – сообщают в Укрзализныце.

Из Киева поезд будет отправляться:

  • 15, 22, 27 июня;
  • 4, 9, 16, 21, 28 июля;
  •  2, 9, 14, 21, 26 августа;
  • 2 и 7 сентября.

В обратном направлении – 17, 24, 29 июня, 6, 11, 18, 23, 30 июля, 4, 11, 16, 23, 28 августа, 4 и 9 сентября.

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Отправление из Киева назначено на 20.12, прибытие в Варну – в 10.20 через сутки. В обратном направлении из Варны поезд будет отправляться в 19.05 и прибывать в Киев в 07.33 через сутки.

Вагон также будет останавливаться в Виннице, Хмельницком, Тернополе, Львове, Ивано-Франковске и Черновцах.

– Маршрут Киев-Варна – популярный и востребованный, пользуется стабильным спросом. Все билеты выкупаются заранее.

Наблюдаем рост спроса именно на международные пассажирские перевозки и развиваем их более активно, – сказал директор департамента Александр Красноштан.

Нагадаємо, Укрзалізниця збільшила до 30 кількість літніх поїздів до Одеси – зі Львова та Чернівців.

Источник: УЗ

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