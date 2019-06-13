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Факты / Украина

ВМС получат еще 4 патрульных катера Island от США – СМИ

Украина ведет переговоры о передаче еще четырех патрульных катеров Island от США.

Військовий корабель США

Украина ведет переговоры о получении помощи от США в виде четырех патрульных катеров Island.

Сейчас необходимо определиться с модернизацией комплекса радиотехнического вооружения и различными техническими моментами.

Указанные катера должны получить такое вооружение как минно-тральные модули и американские противокорабельные ракеты Гарпун.

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Военно-морские силы планируют сформировать дивизион из шести катеров Island, который будет контролировать морскую зону вблизи Украины и выходить в Средиземное море, чтобы оказывать поддержку кораблям НАТО.

К слову, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что Украине нужны комплексы противокорабельных ракет Нептун, чтобы сдерживать Россию.

Источник: Думская

Фото: Dreamstime

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