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Факты / Украина / Политика

Выборы в Раду: за порядком будут следить почти 135 тыс. силовиков

Для обеспечения правопорядка на время проведения парламентских выборов будет привлечено 135 тыс. правоохранителей.

Выборы в Раду: за порядком будут следить почти 135 тыс. силовиков

В день выборов в Верховную Раду 21 июля для обеспечения правопорядка будут привлечены 135 тыс. правоохранителей.

Дежурить будут полицейские, пограничники, работники ГСЧС и Нацгвардии.

По словам советника министра внутренних дел Украины Ивана Стойко, от Национальной полиции к охране правопорядка будут привлечены 70-75 тыс. человек, от ГСЧС – 39 тыс., от военнослужащих Нацгвардии – 13,5 тыс.

Однако, расчеты сил еще продолжаются. Более точные данные по количеству силовиков будут определены ближе к 21 июля.

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Кроме того, к охране избирательных участков и обеспечении общественного порядка будут задействованы студенты и курсанты высших учебных заведений системы МВД.

Ранее Факты ICTV писали о том, как голосовать на выборах не по месту прописки.

Источник: УНИАН

Фото: Нацполиция

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