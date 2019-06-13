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Факты / Украина

Загрязнение воздуха в Киеве превысило гранично допустимую концентрацию – список улиц

Жителей Киева предупредили о повышенном уровне загрязнения воздуха в отдельных районах столицы.

Загрязнение воздуха в Киеве превысило гранично допустимую концентрацию – список улиц

Высокий уровень загрязнения воздуха диоксидом натрия наблюдается в районах улицы Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей.

Содержание вредных примесей достигло преимущественно пять-шесть среднесуточных предельно допустимых концентраций.

По прогнозам Укргидрометцентра, жаркая погода, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) продержатся в Киеве до 18 июня.

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К слову, диоксид натрия, которым загрязнен воздух в Киеве, это ядовитый газ, который раздражает дыхательные пути и может вызвать отек легких.

Ранее Факты ICTV писали, когда в Украине спадет жара.

Источник: ГСЧС

Фото: Dreamstime

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