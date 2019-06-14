Энергореформа не только полностью ликвидирует риски коррупции в электроэнергетике, но и станет стимулом для модернизации экономики.

Такого мнения придерживается экономический эксперт Борис Кушнирук.

– Рынок заставит владельцев энергоемких предприятий инвестировать в модернизацию и работать над снижением удельного веса электроэнергии в себестоимости продукции. Притчей во языцех стало сравнение количества энергоресурсов на единицу продукции в Украине и в передовых экономиках Европы. Путь блокирования рынка и сохранения возможности льгот и преференций тождественен консервации технологической отсталости экономики, – считает Кушнирук.

По мнению эксперта, аргументы противников запуска рынка электроэнергии о неготовности отрасли или неизбежном росте тарифов, безосновательны.

Лоббисты отсрочки преследуют лишь одну цель – не допустить рынок любой ценой, поскольку не смогут влиять на тарифообразование, которое будет осуществляться прозрачно, на основе спроса и предложения.

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– В конкурентной модели рынка не будет возможности пенять на несправедливые тарифы. Ни у политических популистов, привыкших паразитировать на тарифной теме, ни у собственников ферросплавных гигантов, продавливающих себе льготные цены на электроэнергию. Рынок есть рынок, и цену любого товара формирует не чья-то добрая или недобрая воля, а спрос и предложение, – отметил эксперт.

Борис Кушнирук считает, что сейчас Украина стоит перед выбором: внедрить реформу и показать, что страна выполняет свои международные обязательства, а также получить макрофинансовую помощь от ЕС и кредит от МВФ или же консервировать технологическую отсталость экономики, сохранить поле для коррупции и необоснованных преференций в пользу некоторых бизнесменов.

Напомним, Кабмин принял необходимые решения, чтоб цены на электроэнергию не росли.