Для создания независимых регуляторов в Конституцию Украины нужно внести изменения, заявил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус.

В Конституцию Украины необходимо внести изменения для создания независимых регуляторов. Об этом заявил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус.

– Это должно урегулироваться принятием нового закона о НКРЭКУ, где будут предусмотрены немного другие процедуры назначения, а также, по нашему мнению, должны быть внесены изменения в Конституцию.

Так Герус прокомментировал решение Конституционного суда о законности создания НКРЭКУ.

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Он обьясняет, что в нашей стране должно быть предусмотрено существование разных регуляторов, не только энергетических, а также некоторых антикоррупционных органов.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НКРЭКУ.