Социологическая группа Рейтинг выяснила, что количество сторонников досрочных парламентских выборов в течение последнего месяца значительно возросло.

По результатам опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного с 8 по 12 июня, в Украине за месяц выросло количество сторонников досрочных выборов народных депутатов – с 72% до 88%.

При этом лишь 8% имеют противоположное мнение – в мае таких было 18%.

Еще 67% опрошенных украинцев считают, что новоизбранный парламент будет эффективнее.

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Обжалование в КСУ законности указа о роспуске парламента и назначении досрочных выборов 82% респондентов считают попыткой нардепов продлить свои полномочия хотя бы на несколько месяцев, другое мнение у 9% респондентов.

Указ о роспуске Рады соответствует как Конституции, так и настроениям граждан – убеждены 58% опрошенных, противоположное мнение у 20%.

63% считают, что выборы в Верховную Раду должны состояться 21 июля, даже если Конституционный суд признает указ Зеленского неконституционным.

Социологическая группа Рейтинг 8-12 июня 2019 года провела опрос 2500 респондентов от 18 лет и старше.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения.

Ошибка репрезентативности исследования – не более 2%.

К слову, Факты ICTV подробно описывали, как проголосовать не по месту прописки.

Источник: Рейтинг