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Факты / Украина / Общество

Филарет незаконно созывает так называемый собор УПЦ КП – ПЦУ

У почетного патриарха Филарета нет законных прав созывать на 20 июня так называемый Поместный собор ликвидированной УПЦ Киевского патриархата.

Патріарх Філарет

Киевская митрополия Украинской православной церкви (ПЦУ) обнародовала заявление в ответ на анонсирование Филаретом “Поместного собора УПЦ КП”.

– Почетный патриарх Филарет не имеет права единолично созывать “Поместный собор УПЦ КП” ни по уставу Православной церкви Украины, ни даже по прекращенному уставу УПЦ КП, – объяснили в ПЦУ.

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В который раз отмечается, что УПЦ КП прекратила свою деятельность путем присоединения к Православной церкви Украины, поэтому проведение любых мероприятий от ее имени являются незаконными.

– Самовольное и неуставное проведение собраний неопределенной группы неуполномоченных лиц с присвоением этому собранию названия “Собора” будет означать церковное разделение и отделение организаторов и участников таких собраний от Православной церкви Украины со всеми каноническими и юридическими последствиями, – говорится в заявлении.

На днях почетный патриарх Филарет заявил, что созывает на 20 июня собор Киевского патриархата.

Источник: ПЦУ

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