Мэр Одессы Геннадий Труханов. В собственности – квартира в Лондоне и несколько нежилых помещений в Великобритании. Расходы не совпадают с доходами. Где взял 115 млн грн – неизвестно.

С народными депутатами – братьями Дубневичами – ситуация та же. Они имеют 76 квартир и активов на полмиллиарда гривен. Но где взяли на это деньги?

Ответить должно антикоррупционное бюро. Оно открыло уголовные производства относительно незаконного обогащения. Но как открыло, так и закрыло. Ранее в уголовном кодексе Украины была статья о незаконном обогащении. По ней открыли более 60 дел. Но вдруг через четыре года после действия этой нормы Конституционный суд признал ее неконституционной.

Впрочем, чиновники снова могут стать фигурантами производств. В парламент поступил новый законопроект о незаконном обогащении. Его инициатором стал президент Зеленский. Закон, как и прошлый, будет наказывать чиновников, у которых плюс не совпадает с минусом. Но если раньше для всех была уголовная ответственность, то теперь коррупционеры будут нести еще и гражданскую.

Если у чиновника необоснованного имущества более чем на 11,5 млн грн, то ему грозит от 5 до 10 лет за решеткой. Если же меньше, то под суд пойдет по гражданской статьи. Она предусматривает конфискацию имущества на сумму, происхождение которой чиновник не сможет объяснить. Это не украинское ноу-хау. Так называемая гражданская конфискация применяется во многих западных странах.

Например, так было с имуществом бывшего украинского премьера Павла Лазаренко. Пока шел суд, на его счетах правительство США заморозил четверть миллиарда долларов. Часть потом пошла в госказну. Гражданская конфискация также эффективно применяется против итальянской мафии и против чиновников в Британии.

У гражданского процесса есть еще одно преимущество. Как утверждает руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, нововведение позволит судить чиновников за состояния, приобретенные до момента как заработает закон.

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Для того чтобы инициатива президента о наказании за незаконное обогащение таки заработала, соответствующий законопроект должна принять Верховная Рада. Депутаты могли бы сделать это еще до парламентских выборов. Но голосование за него забуксовало.

В среду законопроект выносится на рассмотрение комитета по вопросам обеспечения правовой деятельности. Туда приходят даже представители международных организаций. Чтобы дать понять депутатам: от их решения зависит, будет ли Украина в будущем получать международные кредиты. Ведь принять закон о незаконном обогащении требуют МВФ и Евросоюз.

Но несмотря на решение комитета, на следующий день Верховная Рада отказывается вносить вопросы в повестку дня. И это несмотря на то, что многие вообще законопроект в глаза не видели.

Но секрет, почему не хватило голосов, раскрывается просто. Многие из депутатов боятся, что сами попадут в поле зрения правоохранителей. Ведь расходы с доходами у многих не совпадают. Кое-кто уже и так был фигурантом уголовных производств. Как вот Евгений Дейд. Следователи НАБУ пришли к выводу, что стоимость его машин и недвижимости в 4 раза превышает официальные доходы.

Драгоценности и миллионы на счетах. Будут ли наказывать за незаконное обогащение

Вместо президентского в повестке дня появляется другой законопроект о незаконном обогащении – депутата от БПП Валерия Карпунцова. В отличие от президентского проекта там ни слова о гражданской конфискации. Уже хоть какого-то результата от Верховной Рады ожидают в антикоррупционных органах. Поводов для уголовных производств, – отмечают – много, а руки связаны.

Антикоррупционная прокуратура в любой момент готова возобновить закрытые дела. Но есть еще одна проблема – отсутствие независимых судов. Именно поэтому до сих пор за незаконное обогащение не ответил ни один чиновник. Вся надежда на Высший антикоррупционный суд, который заработает с сентября. А тем временем администрация президента уже готовится подать законопроект о незаконном обогащении повторно. Но не положит его снова Верховная Рада в долгий ящик?

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, будет ли наказание за незаконное обогащение.