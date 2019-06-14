Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений закона О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Положения закона о НКРЭКУ, которые признаны КСУ неконституционными, утратят силу с 31 декабря 2019 года.

То есть комиссия сможет принимать решения до 2020 года.

КСУ пришел к выводу, что президент превысил полномочия, создав Комиссию.

Читайте: НКРЭКУ не допустит роста цен на электроэнергию

– Учитывая то, что признание неконституционными отдельных положений закона будет иметь правовым последствием существенные пробелы в законодательстве о порядке организации деятельности Комиссии, что сделает невозможным ее функционирование и выполнение ею задач государственного регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг, КСУ признал необходимость отсрочить потерю силу соответствующих положений закона для приведения действующего законодательства в этой части в соответствие с требованиями Конституции Украины, – говорится в постановлении.

Это решение КСУ является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

Напомним, НКРЭКУ создана указом президента от 27 августа 2014 года №694.

Законом О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг от 22 сентября 2016 года №1540-VIII она наделена статусом постоянно действующего независимого государственного коллегиального органа.

Источник: КСУ