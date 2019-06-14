PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Названы темы встречи Меркель и Зеленского

Во время встречи президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель будут поднимать вопросы войны на Донбассе и реформ в Украине.

Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель 18 июня.

Во время встречи они собираются обсудить реализацию Минских договоренностей и реформы в Украине.

– Во время рабочего обеда политики поговорят о двухсторонних отношениях, реализации минских договоренностей, конфликте на востоке Украины и процессе реформирования. Затем будет пресс-конференция, – рассказала представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Читайте: У президента Зеленского есть план на первые 100 дней – Стефанчук

Она добавила, что сейчас ведется работа в рамках нормандского формата. О подробностях Деммер не рассказала.

Во время визита в Германию Владимир Зеленский также встретится с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.

К слову, во время первого зарубежного визита президент Владимир Зеленский приехал в Брюссель.

Источник: Интерфакс-Украина

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Драгоценности и миллионы на счетах. Будут ли наказывать за незаконное обогащение
Президент внесет в Раду закон об отмене формулы Роттердам+
Закон об импичменте: чего ждать и как будет проходить процедура
90% государственных услуг переведут в онлайн до 2024 года – Федоров
Отмена петиции за отставку Зеленского – ответ президента
Первая встреча Зеленского и Меркель состоится в Берлине – дата
У президента Зеленского есть план на первые 100 дней – Стефанчук
Зеленский назначил Абромавичуса в наблюдательный совет Укроборонпрома
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка