Премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал поездку жителей “ДНР” в Ростовскую область для получения российского гражданства.

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– Россия начала выдавать паспорта жителям оккупированных украинских территорий. Дерзко и нарушая все нормы права и морали. Подчеркиваю: мы никогда не признаем гражданства, которое выдает и будет выдавать страна-агрессор. И призываем наших партнеров присоединиться к нашей позиции, – написал он в Тwitter.