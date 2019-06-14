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Факты / Украина

Никогда не признаем! Гройсман о начале выдачи паспортов жителям ОРДЛО

На выдачу российских паспортов отреагировал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Никогда не признаем! Гройсман о начале выдачи паспортов жителям ОРДЛО

Премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал поездку жителей “ДНР” в Ростовскую область для получения российского гражданства.

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– Россия начала выдавать паспорта жителям оккупированных украинских территорий. Дерзко и нарушая все нормы права и морали. Подчеркиваю: мы никогда не признаем гражданства, которое выдает и будет выдавать страна-агрессор. И призываем наших партнеров присоединиться к нашей позиции, – написал он в Тwitter.

Напомним, что 14 июня первая группа жителей “ДНР” отправилась в Ростовскую области для получения российских паспортов.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал  указ, которым упростил процедуру получения гражданства для жителей “ЛДНР”. Однако ни Украина, ни ЕС не признают нелегально выданные российские паспорта жителям ОРДЛО.

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