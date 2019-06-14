PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Ордена, декларация и 22PushupChallenge: что известно о новом командующем НГУ Балане

Командующий Нацгвардии Николай Балан назначен на должность 14 июня. Факты ICTV собрали информацию о новом командующем НГУ.

Ордена, декларация и 22PushupChallenge: что известно о новом командующем НГУ Балане

Генерал-лейтенант Николай Балан назначен командующим Национальной гвардии Украины 14 июня. До этого с 7 мая 2019 он исполнял обязанности командующего НГУ.

Балан с весны 2014 года занимал должность заместителя командующего Нацгвардии.

До этого с 2010 года был начальником управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины.

Родился он 12 декабря 1968 года в селе Старый Лисец в Ивано-Франковской области.

Образование

  • В 1992 году окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище им. Дзержинского МВД СССР.
  • В 2003 году с отличием закончил Национальную академию пограничных войск Украины.
  • В 2017 году с отличием закончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины.

Награды и отличия

Награжден орденами За заслуги II и III степеней, медалью За воинскую службу Украине.

12 декабря 2018 Митрополит Иоанн (Яременко) по благословению Святейшего Патриарха Филарета вручил ему Орден святителя Николая Чудотворца.

Читайте: За экс-главу Нацгвардии Аллерова внесли почти 5 млн грн залога

Декларация

Согласно поданной им электронной декларации за 2018 год, Балан проживает в Софиевской Борщаговке (Киево-Святошинский район) в квартире площадью 88,8 кв. м, приобретенной 21 мая 2014 года. Также его жена Балан Ирина Дмитриевна задекларировала квартиру в Ялте площадью 53 кв. м, приобретенную 1 апреля 2013 года.

Новый командующий НГУ задекларировал автомобиль Toyota Land Cruiser 120 2008 года стоимостью 120 тыс. грн. У супруги – Hyundai Accent 2012 года стоимостью 250 тыс. грн.

Доходы. Балан указал зарплату за год в размере 817 793 грн, разовую денежную помощь участникам АТО – 5 тыс. грн, плюс 35 976 грн в качестве подарка от МВД в не денежной форме. Зарплата его жены составила 266 841 грн.

Балан задекларировал ко всему еще 150 тыс. грн и $8 тыс. наличных средств.

Интересное из сети

21 января 2017 пятеро генералов Нацгвардии, среди которых был Балан, поддержали флэшмоб 22PushupChallenge. Они стали первыми из высокопоставленных силовых структур, кто принял участие в акции в поддержку ветеранов военных конфликтов.

Нацгвардейцы выполнили 22 отжимания во внутреннем дворике Главного управления Национальной гвардии Украины. Эстафету передали коллегам из Государственной пограничной службы Украины.

К слову, президент Владимир Зеленский назначил Сергея Дейнека главой Государственной пограничной службы.

Фото: УНИАН

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Нацгвардейца Маркива хотят засудить в Италии на 17 лет
Коррупционные схемы с жильем для военных: как обогащаются генералы
За экс-главу Нацгвардии Аллерова внесли почти 5 млн грн залога
Аллеров уволен с поста командующего Нацгвардии
Спецназовцы в Украине: где учатся и как тренируются
День Национальной гвардии Украины – 5 интересных фактов
Загадочная смерть нацгвардейца в Киеве – парень выпал из окна
Академия Национальной гвардии Украины: как готовят будущих воинов
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка