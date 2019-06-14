Командующий Нацгвардии Николай Балан назначен на должность 14 июня. Факты ICTV собрали информацию о новом командующем НГУ.

Генерал-лейтенант Николай Балан назначен командующим Национальной гвардии Украины 14 июня. До этого с 7 мая 2019 он исполнял обязанности командующего НГУ.

Балан с весны 2014 года занимал должность заместителя командующего Нацгвардии.

До этого с 2010 года был начальником управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины.

Родился он 12 декабря 1968 года в селе Старый Лисец в Ивано-Франковской области.

Образование

В 1992 году окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище им. Дзержинского МВД СССР.

В 2003 году с отличием закончил Национальную академию пограничных войск Украины.

В 2017 году с отличием закончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины.

Награды и отличия

Награжден орденами За заслуги II и III степеней, медалью За воинскую службу Украине.

12 декабря 2018 Митрополит Иоанн (Яременко) по благословению Святейшего Патриарха Филарета вручил ему Орден святителя Николая Чудотворца.

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Декларация

Согласно поданной им электронной декларации за 2018 год, Балан проживает в Софиевской Борщаговке (Киево-Святошинский район) в квартире площадью 88,8 кв. м, приобретенной 21 мая 2014 года. Также его жена Балан Ирина Дмитриевна задекларировала квартиру в Ялте площадью 53 кв. м, приобретенную 1 апреля 2013 года.

Новый командующий НГУ задекларировал автомобиль Toyota Land Cruiser 120 2008 года стоимостью 120 тыс. грн. У супруги – Hyundai Accent 2012 года стоимостью 250 тыс. грн.

Доходы. Балан указал зарплату за год в размере 817 793 грн, разовую денежную помощь участникам АТО – 5 тыс. грн, плюс 35 976 грн в качестве подарка от МВД в не денежной форме. Зарплата его жены составила 266 841 грн.

Балан задекларировал ко всему еще 150 тыс. грн и $8 тыс. наличных средств.

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21 января 2017 пятеро генералов Нацгвардии, среди которых был Балан, поддержали флэшмоб 22PushupChallenge. Они стали первыми из высокопоставленных силовых структур, кто принял участие в акции в поддержку ветеранов военных конфликтов.

Нацгвардейцы выполнили 22 отжимания во внутреннем дворике Главного управления Национальной гвардии Украины. Эстафету передали коллегам из Государственной пограничной службы Украины.

К слову, президент Владимир Зеленский назначил Сергея Дейнека главой Государственной пограничной службы.