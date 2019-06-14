Украинские больницы получили 200 автомобилей скорой помощи.
Президент Украины Владимир Зеленский передал украинским больницам 200 автомобилей скорой помощи.
Глава государства отметил, что авто приобретены не за бюджетные деньги, а по договоренности с меценатами.
Он добавил, что 136 скорых марки Peugeot и Ford поедут в украинские города.
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Оставшиеся 64 автомобиля марок Toyota Sequoia и других с повышенной проходимостью отправятся в села.
Первые 30 скорых будут в больницах в ближайшие дни, остальные – в течение трех месяцев.
В комментариях к посту Зеленского один из подписчиков заявил, что такие сделки не делаются быстро.
Он предположил, что закупка скорых была инициирована в конце 2018 года прошлой властью, а Зеленский сейчас решил присвоить чужие достижения.
– Мы сделали эту работу за неделю! Цените пожалуйста работу других! – написал Зеленский в ответ на комментарий.
Фото: Владимир Зеленский