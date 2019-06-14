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Факты / Украина

Peugeot, Ford и Toyota: украинские больницы получили новые скорые

Украинские больницы получили 200 автомобилей скорой помощи.

Peugeot, Ford и Toyota: украинские больницы получили новые скорые

Президент Украины Владимир Зеленский передал украинским больницам 200 автомобилей скорой помощи.

Глава государства отметил, что авто приобретены не за бюджетные деньги, а по договоренности с меценатами.

Он добавил, что 136 скорых марки Peugeot и Ford поедут в украинские города.

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Оставшиеся 64 автомобиля марок Toyota Sequoia и других с повышенной проходимостью отправятся в села.

Первые 30 скорых будут в больницах в ближайшие дни, остальные – в течение трех месяцев.

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Peugeot, Ford и Toyota: украинские больницы получили новые скорые / 3 фотографии

В комментариях к посту Зеленского один из подписчиков заявил, что такие сделки не делаются быстро.

Он предположил, что закупка скорых была инициирована в конце 2018 года прошлой властью, а Зеленский сейчас решил присвоить чужие достижения.

– Мы сделали эту работу за неделю! Цените пожалуйста работу других! – написал Зеленский в ответ на комментарий.

Фото: Владимир Зеленский

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