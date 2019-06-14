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Факты / Украина

Суд ООН в Гааге приступает к обсуждению дела Украина против РФ

Слушания в Гааге завершены. Украинская сторона подвела итог двух недель работы на заседаниях по иску о нарушении Россией прав Киева.

Суд ООН в Гааге приступает к обсуждению дела Украина против РФ

Слушания в Международном суде ООН в Гааге по иску Украины о нарушении Россией прав Киева в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, завершены.

Следующий этап – обсуждение дела по существу, сообщил юрисконсульт Хуан Игнасио Массун, представляющий этот суд. Сроки принятия арбитражного решения не установлены.

По мнению заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль, суд примет решение через несколько месяцев.

– Соответствующая Конвенция является сложной и многослойной. Речь идет о трех уровнях правонарушений – совершении актов терроризма, финансировании терроризма и ответственности за невыполнение своих обязанностей по предупреждению и противодействию финансированию терроризма, – отметила Зеркаль.

Также она сообщила, что по делу о международном морском праве Россия добавляет ко всему еще и вопрос статуса Азовского моря и Керченского пролива.

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– Россия, буквально, пытается заставить арбитров подтвердить, что ничего не изменилось со времен Российской империи. А запутанная история наших с РФ отношений по этому вопросу только усложняет нашу задачу по отстаиванию наших суверенных прав по Конвенции ООН по морскому праву, – написала Зеркаль.

Напомним, ранее Зеркаль заявила, что возражения России в Гааге не отличаются от аргументов двухлетней давности.

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