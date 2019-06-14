Суд в Севастополе (Крым) вынес освободил капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого.

Капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого, обвиняемого в незаконной добыче биоресурсов, освободили по решению Балаклавского районного суду Севастополя.

Новицкому назначили штраф в размере 550 тыс. рублей (226 тыс. грн).

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Учитывая время нахождения Новицкого под стражей, суд освободил его от назначенного наказания, отменив меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ему предстоит оплатить в счет возмещения ущерба 440 тысяч рублей (181 тыс. грн).

В последнее время Новицкий находился под подпиской о невыезде и жил в Крыму в съемной квартире.

К слову, 25 мая Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины по захвату Россией 24 украинских моряков и трех кораблей в 2018 году.

Источник: Балаклавский районный суд Севастополя

Фото: investigator.org.ua