Суд в Севастополе (Крым) вынес освободил капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого.
Капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого, обвиняемого в незаконной добыче биоресурсов, освободили по решению Балаклавского районного суду Севастополя.
Новицкому назначили штраф в размере 550 тыс. рублей (226 тыс. грн).
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Учитывая время нахождения Новицкого под стражей, суд освободил его от назначенного наказания, отменив меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Ему предстоит оплатить в счет возмещения ущерба 440 тысяч рублей (181 тыс. грн).
В последнее время Новицкий находился под подпиской о невыезде и жил в Крыму в съемной квартире.
К слову, 25 мая Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины по захвату Россией 24 украинских моряков и трех кораблей в 2018 году.
Источник: Балаклавский районный суд Севастополя
Фото: investigator.org.ua