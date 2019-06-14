Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым прекращена незаконная переправка лиц через государственную границу.

Прокуратура АР Крым совместно со следователями Главного управления СБУ и работниками Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы разоблачили незаконную переправку лиц через государственную границу в Российскую Федерацию.

Правонарушители также организовывали въезд/выезд на временно оккупированную территорию полуострова Крым.

13 июня во м. Днепр проведены обыски в жилище и автотранспортных средствах организаторов преступной схемы.

– Во время обысков было обнаружено и изъято два автомобиля, которые использовались для незаконных перевозок, карты украинских и российских операторов связи, таможенные декларации РФ и другие вещи и документы, подтверждающие совершение указанных преступлений, – сообщают в прокуратуре.

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По результатам проведенных следственных действий организатору преступной деятельности сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений.













В Днепре задержали “предпринимателей”, незаконно перевозивших людей в РФ / 3 фотографии

Преступникам грозит заключение на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой задержала главу “Центральной избирательной комиссии ДНР” Романа Лягина.

Источник: Прокуратура АР Крым