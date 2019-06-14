Кабинет Министров принял решение об осуществлении добровольного взноса Украины в размере $40 тыс. в Организацию американских государств (ОАГ) в качестве постоянного наблюдателя.

Украина присоединится к Организации американских государств как постоянный наблюдатель

– Это решение будет способствовать углублению политического диалога с государствами Северной и Южной Америки. Вчастности по вопросам региональной и глобальной безопасности, борьбы с терроризмом и наркобизнесом, правозащитной деятельности, а также развития торгово-экономического сотрудничества с указанными государствами, – говорится в заявлении Кабмина.

Осуществление Украиной добровольного взноса в ОАГ предусматривает создание платформы для расширения сотрудничества со странами ОАГ.

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Также решение укрепляет международную поддержку Украины, в том числе в рамках ООН и других международных организаций.

Напомним, Украина представила окончательные ходатайства в Суде ООН по иску против России.