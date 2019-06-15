На КПВВ Каланчак Россия передала капитана рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого представителю уполномоченного по соблюдению прав жителей АР Крым и Севастополя Исмаилу Халикову.

Суд в Севастополе 14 июня освободил капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого и в тот же день на КПВВ Каланчак РФ передала его Украине.

Напомним, 4 мая 2018 года Виктора Новицкого задержали работники ФСБ РФ за якобы незаконную добычу биологических ресурсов. Почти полгода капитана рыболовецкого судна ЯМК-0041 содержался под стражей в Симферопольском СИЗО.

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1 ноября 2018 года Новицкому изменили меру пресечения на подписку о невыезде, он жил в Симферополе в арендованной квартире.

А 14 июня состоялось заседание суда, который освободил украинца. Ему предстоит оплатить в счет возмещения ущерба 440 тыс. рублей (181 тыс. грн).

Фото: Людмила Денісова