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Факты / Украина

Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается непогода

На Украину надвигаются грозы, град и шквалы.

Погода

16 июня на западе Украины ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

До конца суток 16 и ночью 17 июня в Карпатах также ожидаются сильные дожди.

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17 июня в западных, Житомирской и Винницкой областях областях, а также в Чернигове и Киеве грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, что в Украине из-за непогоды на территории Ивано-Франковской, Херсонской и Кировоградской областей подтоплены населенные пункты.

Ранее Факты ICTV публиковали прогноз погоды на на Троицу.

Источник: ГСЧС

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