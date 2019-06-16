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Факты / Украина

Не могут вылететь больше суток! В аэропорту Львова задерживают рейсы в Египет

В аэропорту Львова рейсы в Хургаду (Египет) и обратно задерживаются больше, чем на сутки.

Не могут вылететь больше суток! В аэропорту Львова задерживают рейсы в Египет

В аэропорту Львова туристы уже сутки не могут вылететь в Хургаду. Рейс BKV2093 был запланирован на 15 июня на 2.00, сейчас время отправления перенесли на 16 июня 18.00.

Не могут люди вылететь и из Хургады. Рейс BKV2094 задерживается до 2.50 17 июня. Ранее время отбытия – 15 июня 11.00.

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– Подобная ситуация и с рейсом BKV2079 Львов-Шарм-эль-Шейх. Он задерживается с вылетом до 13.40 16 июня (планировался на 4.00 16 июня), поскольку будет выполняться бортом, который прибудет рейсом BKV2080 из Шарм-эль-Шейха в 12.50, – говорится на сайте аэропорта Львов.

Задерживаются рейсы авиакомпании Буковина Эйрлайнз.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что делать и как получить компенсацию, если ваш рейс задержали или отменили.

Источник: аэропорт Львов

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