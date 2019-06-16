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Факты / Украина / Общество

Сколько выходных будет на День Конституции

28 июня Украина празднует День Конституции. Факты ICTV рассказывают, сколько будет выходных и стоит ли планировать мини-отпуск.

Сколько выходных будет на День Конституции

День Конституции в 2019 году приходится на 28 июня (пятница). В этот день мы отдыхаем, а поскольку дальше суббота и воскресенье, то можно организовать небольшой отдых.

В июне украинцев также ждет выходной по случаю Троицы, которая ежегодно приходится на воскресенье, поэтому понедельник, 17 июня, будет нерабочим днем. Здесь мы также получаем три выходных, с 15 по 17 июня включительно.

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