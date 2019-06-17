Процесс досрочных выборов в Верховную Раду 2019 начался 24 мая и завершится голосованием 21 июля. Все, что нужно знать о парламентских выборах – в материале Фактов ICTV.

Избирательная система на выборах народных депутатов 2019

Подготовка и проведение парламентских выборов регулируются Конституцией Украины, законами о выборах народных депутатов, о ЦИК, о Госреестре избирателей и другими актами.

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года по старой – смешанной (пропорционально-мажоритарной) системе.

Причина – 22 мая парламент не рассмотрел законопроект президента Владимира Зеленского об изменении избирательной системы.

Это означает, что из 450 нардепов половина (225) будут избираться по партийным закрытым спискам, вторая половина – в мажоритарных округах.

Чтобы попасть в Верховную Раду по пропорциональной системе по закрытым спискам партий, нужно преодолеть пятипроцентный барьер, а кандидатам в округах достаточно получить относительное большинство голосов.

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Избирательный процесс стартовал 24 мая – то есть на следующий день после подписания президентом указа о роспуске парламента. С этого дня началась регистрация партий и депутатов-самовыдвиженцев в ЦИК.

Выдвижение кандидатов закончилось 11 июня (за 40 дней до голосования), а регистрация закончится – 26 июня (за 30 дней до голосования).

Кто имеет право быть избранным в Верховную Раду

Нардепом может быть гражданин Украины, которому на день выборов исполнился 21 год.

Еще одно условие – проживание на территории Украины в течение последних пяти лет.

Преграда – судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке.

Кстати, с мая 2015 года к выборам не допускаются кандидаты от партий, пропагандирующих коммунистический или тоталитарный режимы.

Изменение места голосования

Украинцы, которые в день парламентских выборов будут находиться не по месту постоянного проживания, с 24 мая и до 15 июля включительно могут подать заявление в отдел ведения реестра избирателей об изменении места голосования.

Правда, в таком случае избиратель сможет проголосовать только за партийный список.

Голосование и объявление результатов выборов

Избирательные участки для голосования на выборах народных депутатов 2019 будут открыты 21 июля с 8.00 до 20.00.

Центральная избирательная комиссия должна официально обнародовать результаты выборов не позднее чем на 15-й день после голосования – до 5 августа включительно.

Избирательный процесс завершается через 15 дней после дня опубликования результатов.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь парламентских выборов 2019.