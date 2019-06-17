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Факты / Украина

Зеленский: Украина не готова к переговорам с боевиками

Украина не собирается вести переговоры с сепаратистами из “ДНР” и “ЛНР”.

Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмануэлем Макроном заявил, что Украина не готова вести переговоры с сепаратистами из “ДНР” и “ЛНР”.

Однако работа в Минском формате будет продолжаться дальше.

– Мы готовы прекратить огонь. Мы уже сказали: прекращение огня, освобождение пленных – это первое, что нужно сделать, – сказал Зеленский.

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Глава государства также попросил Францию ​​сохранить дипломатическое и санкционное давление на Россию, чтобы способствовать достижению мира на Донбассе.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время начнется подготовка встречи в Нормандском формате.

Фото: Администрация Президента

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