С 10 по 16 июня в Украине корью заболели 967 человек.
По данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины с 10 по 16 июня корью заболели 967 человек.
Среди заболевших 436 взрослых и 531 ребенок.
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Больше всего новых случаев кори зафиксировано в Киевской и Харьковской областях.
Также высокие показатели в Тернопольской (80 больных) и Львовской областях (64 больных).
Напомним, в Украине ввели бесплатную вакцинацию от кори для взрослых.
Источник: Министерство охраны здоровья Украины
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