PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Корь в Украине: 967 человек заболели за неделю

С 10 по 16 июня в Украине корью заболели 967 человек.

корь

По данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины с 10 по 16 июня корью заболели 967 человек.

Среди заболевших 436 взрослых и 531 ребенок.

Читайте: Вспышка кори в США: Трамп призвал американцев вакцинироваться

Больше всего новых случаев кори зафиксировано в Киевской и Харьковской областях.

Также высокие показатели в Тернопольской (80 больных) и Львовской областях (64 больных).

Напомним, в Украине ввели бесплатную вакцинацию от кори для взрослых.

Источник: Министерство охраны здоровья Украины

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Когда и почему врач может отказаться от ведения пациента
Суд обязал Минздрав заключить контракт с Тодуровым
В Украине ввели бесплатную вакцинацию от кори для взрослых
Корь атакует мир! Чем грозит человечеству и штрафы за отказ от прививки
Корь во время круиза: на Карибах 300 пассажиров оказались в “ловушке” на корабле
Корь в Украине: с начала года умерли 16 человек, заболели десятки тысяч
Вспышка кори в США: Трамп призвал американцев вакцинироваться
Доступ в VIP-больницы для всех украинцев – Супрун анонсировала реформу
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка