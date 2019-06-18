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Факты / Украина / Политика

Парубий не предоставил КСУ доказательства существования коалиции – представитель президента

Сейчас ни в Администрации президента, ни в Конституционном Суде нет официальной информации о наличии в составе фракций партий Блок Петра Порошенко и Народный фронт большинства от конституционного состава Верховной Рады.

Парубий не предоставил КСУ доказательства существования коалиции – представитель президента

Представитель президента Украины в КС Федор Вениславский заявил, что Конституционному Суду так и не предоставили доказательства существования коалиции.

– Что касается заявлений главы ВР Андрея Парубия о якобы предоставлении необходимых документов, то никаких новых доказательств, которые бы показали существование коалиции, он не предъявил.

Он предоставил только список коалиции по состоянию на 27 ноября 2014 года и список членов двух фракций – ББП и НФ  за 14 апреля 2016 года, которые мы под сомнение не ставим и которые есть в материалах дела, – отметил Вениславский.

Однако информацию о персональном составе фракций БПП и НФ с 29 марта 2016 года (когда фракция Радикальной партии Олега Ляшко окончательно заявила о выходе из коалиции) до 13 апреля 2016 года, когда была создана новая коалиция, председатель Верховной Рады Украины не предоставил.

– Так же он не предоставил информацию о персональном составе этих двух фракций по состоянию на 2019 год, – заявил представитель президента Украины в КС Федор Вениславский.

По его словам, последние заявления Андрея Парубия – это общеизвестная и устаревшая информация, которая не имеет никакого значения для рассмотрения дела и решения Конституционного Суда в ней.

Читайте: Украинцы не верят Раде: выступление Зеленского в КСУ

В АП заявили, что на официальный запрос от 5 июня на имя председателя Верховной Рады относительно персонального состава фракций БПП и НФ поступила формальная отписка о большой загруженности аппарата ВР и невозможность в ближайшее время дать ответ.

К слову, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что у Владимира Зеленского есть план работына первые 100 дней.

Источник: Администрация Президента

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