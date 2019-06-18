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Факты / Украина

Погода в Украине на 18 июня (КАРТА)

В Украине 18 июня преимущественно без осадков.

Погода

Только в Карпатах, а днем в центральных и Одесской областях местами кратковременный дождь и гроза.

Температура воздуха ночью 15-20°, на побережье морей – до 23°.

Днем 25-30°, на юге до 33°.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 18 июня

Ветер переменных направлений, слабый.

В Киеве без осадков, днем от 28° до 30°.

Напомним, что в Украине из-за непогоды на территории Ивано-Франковской, Херсонской и Кировоградской областей подтоплены населенные пункты.

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