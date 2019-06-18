Россия держит военную группировку возле границ Украины и скрывает наличие современных самолетов в оккупированном Крыму.

Россия разместила возле украинских границ в Донецкой и Луганской областях и в оккупированном Крыму 82 тысячи военнослужащих личного состава.

В Генштабе подчеркнули, что речь идет об активных войсках.

Также сообщается, что агрессор держит в Ростовской области более 25 батальонных тактических групп. Кроме того, Россия отдала приказ о формировании мотострелковой дивизии.

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Украинской армии стало известно и о переброске в Крым современных самолетов, в частности, Як-130, МиГ-29, Су-30М, а также вертолетов Ми-35М и Ми-24, наличие которых на полуострове оккупант скрывает.

К слову, ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что Россия продолжает наращивать военную группировку у границ Украины.