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Факты / Украина / Политика

Среди руководителей комитетов ВР наиболее эффективные – Галасюк, Третьяков, Гопко

Наиболее успешными руководителями комитетов Верховной Рады по количеству принятых законопроектов являются народные депутаты Виктор Галасюк, Александр Третьяков и Анна Гопко.

Среди руководителей комитетов ВР наиболее эффективные – Галасюк, Третьяков, Гопко

В частности, в первые три года работы парламента председатель Комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк стал инициатором 48 принятых законопроектов.  Председатель Комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков инициировал 22 принятых законопроекты.  Председатель Комитета по иностранным делам Анна Гопко инициировала 19 принятых законопроектов.

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По данным другого исследования, проведенного Институтом публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ, целью которого стал анализ законодательной активности Верховной Рады в течение VIII сессии в 2018 году, ТОП-10 депутатов Верховной Рады по эффективности выглядел следующим образом: Ирина Луценко – 4 собственных законопроекта + 8 в соавторстве, Олег Ляшко – 3 собственных + 6 в соавторстве;  Нина Южанина – 3 собственных + 4 в соавторстве;  Михаил Довбенко – 3 собственных + 4 в соавторстве;  Сергей Пашинский (НФ) – 2 собственных + 6 в соавторстве;  Андрей Вадатурский – 3 собственных + 3 в соавторстве;  Ирина Геращенко – 2 собственных + 5 в соавторстве;  Александр Третьяков – 3 собственных + 2 в соавторстве;  Олег Кулинич – 2 собственных + 4 в соавторстве, Максим Бурбак – 0 собственных + 7 в соавторстве.

Ранее Факты ICTV писали, какие партии будут участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Фото: УНИАН

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