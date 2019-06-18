Наиболее успешными руководителями комитетов Верховной Рады по количеству принятых законопроектов являются народные депутаты Виктор Галасюк, Александр Третьяков и Анна Гопко.

В частности, в первые три года работы парламента председатель Комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк стал инициатором 48 принятых законопроектов. Председатель Комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков инициировал 22 принятых законопроекты. Председатель Комитета по иностранным делам Анна Гопко инициировала 19 принятых законопроектов.

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По данным другого исследования, проведенного Институтом публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ, целью которого стал анализ законодательной активности Верховной Рады в течение VIII сессии в 2018 году, ТОП-10 депутатов Верховной Рады по эффективности выглядел следующим образом: Ирина Луценко – 4 собственных законопроекта + 8 в соавторстве, Олег Ляшко – 3 собственных + 6 в соавторстве; Нина Южанина – 3 собственных + 4 в соавторстве; Михаил Довбенко – 3 собственных + 4 в соавторстве; Сергей Пашинский (НФ) – 2 собственных + 6 в соавторстве; Андрей Вадатурский – 3 собственных + 3 в соавторстве; Ирина Геращенко – 2 собственных + 5 в соавторстве; Александр Третьяков – 3 собственных + 2 в соавторстве; Олег Кулинич – 2 собственных + 4 в соавторстве, Максим Бурбак – 0 собственных + 7 в соавторстве.

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