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Факты / Украина / Общество

Пробки в Киеве: стоят мосты и правый берег города (КАРТА)

Киев сковали многочисленные пробки из-за ограничения движения по Северном мосту.

Пробки в Киеве

В Киеве на многих дорогах образовались сильные пробки.

На правом берегу затрудненно движение на проспекте Победы, в районе станции метро Берестейская, Политехнический институт, Шулявская, на улице Жилянская, на проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, улице Набережно-Крещатицкой и на Подоле.

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Также из-за ограничения движения на Северном мосту стоят Дарницкий мост и мост Патона.

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Пробки в Киеве: стоят мосты и правый берег города (КАРТА) / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что обочины дорог на подъездах к Киеву заполонили грузовики – фуры не пускают в столицу из-за сильной жары.

Фото: УНИАН

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