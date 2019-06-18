Киев сковали многочисленные пробки из-за ограничения движения по Северном мосту.
В Киеве на многих дорогах образовались сильные пробки.
На правом берегу затрудненно движение на проспекте Победы, в районе станции метро Берестейская, Политехнический институт, Шулявская, на улице Жилянская, на проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, улице Набережно-Крещатицкой и на Подоле.
Читайте: Снес отбойник и перевернулся: в Винницкой области автобус с людьми слетел в кювет
Также из-за ограничения движения на Северном мосту стоят Дарницкий мост и мост Патона.
Пробки в Киеве: стоят мосты и правый берег города (КАРТА) / 3 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что обочины дорог на подъездах к Киеву заполонили грузовики – фуры не пускают в столицу из-за сильной жары.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+