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Факты / Украина / Политика

Зеленский за обмен удерживаемых в ОРДЛО “хотя бы 10 на 10”

Владимир Зеленский во время официального визита в Федеративную Республику Германия встретился с председателем Бундестага ФРГ Вольфгангом Шойбле, где высказался за обмен небольшого количества пленных для начала процесса деэскалации на Донбассе.

Зеленский за обмен удерживаемых в ОРДЛО “хотя бы 10 на 10”

Во время встречи стороны обсудили вопросы прекращения войны и возвращения заложников. Президент Украины отметил, что обмен людей хотя бы 10 на 10 или 15 на 15 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации.

Президент подчеркнул, что Украина начинает проект развития Донбасса уже сейчас.

– И здесь Европа может помочь. Нам нужно восстанавливать школы, детсады, дороги, которых нет, – подчеркнул президент.

Владимир Зеленский проинформировал председателя Бундестага ФРГ о первых законодательных инициативах, которые он хочет реализовать после избрания нового парламента.

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В частности, это запуск Высшего антикоррупционного суда, принятие законов об ответственности за незаконное обогащение, об импичменте и отмены депутатской неприкосновенности.

Напомним, что 18 июня Владимир Зеленский встретится с Ангелой Меркель. Факты ICTV публиковали программу официального визита президента Украины в Берлин.

Источник: Администрация Президента

Фото: Администрация Президента

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