Формула расчета себестоимости электроэнергии, производимой теплоэлектростанциями, Роттердам+ не работает в Украине с конца мая.

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что формула Роттердам+ не работает, поскольку тарифы на тепловую энергетику ниже, чем должны быть.

Сейчас стоимость тепловой электроэнергии по указанной формуле должна составлять приблизительно 2 грн/кВт-час.

Однако в последнюю декаду мая тариф снизился до 1,53 грн/кВт-час, а в июне – до 1,43 грн/кВт-час.

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Герус сообщил, что по его подсчетам в мае-июне 2018 года тарифы были на 17-24% выше.

К слову, президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект, который предлагает отменить формулу Роттердам+.

Источник: Андрей Герус