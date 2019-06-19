Общины в регионах должны сами распоряжаться своими доходами, считает Юлия Тимошенко.

Общины в регионах должны сами распоряжаться своими доходами, а не получать их от центральной власти.

Такое мнение высказала лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко в эфире Свободы слова на ICTV.

– У общин должны быть три свободы. Первая – свободно получать свои собственные закрепленные налоги. Чтобы не забирали в центр, а потом из пипетки не капали в общину по одной гривне.

Если мы сейчас говорим о децентрализации, мы должны посмотреть на распределение бюджета по доходам, сколько процентов идет общинам, а сколько процентов госбюджету.

Первой свободы в наших общинах не существует. Только 20,7% – это те доходы, которые получает община. Все остальное забирается в центр, а потом направляются туда субвенции. То есть община практически не распоряжается своими доходами.

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Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что вынесет на рассмотрение Кабмина инициативу о сокращении на 50% районных и областных государственных администраций.