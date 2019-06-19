Правительство приняло решение об увеличении заработной платы мэрам городов.

Кабинет министров увеличил должностной оклад главам областных советов и мэру Киева с 15,4 тыс. грн до 17,76 тыс. грн.

Согласно принятым изменениям, заработная плата первых заместителей и секретаря Киевсовета выросла до 15,54 тыс. грн, заместителей – до 13,88 тыс. грн.

Размер оклада специалистов аппарата советов вырос с 3,5 тыс. грн до 3,8 тыс. грн.

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Кроме того, должностные оклады глав районных советов повысили до 14,27 тыс. грн, местных, сельских и поселковых голов – до 15,54 – 9,5 тыс. грн в зависимости от группы городов.

К слову, надбавка с 1 по 15 ранг теперь составляет 200 грн от 1 тыс. грн.

Напомним, ранее Кабмин одобрил пилотный проект по доставке пенсий домой.