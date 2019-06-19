Группа Bellingcat назвала имена людей, возможно причастных к катастрофе Boeing MH17 на Донбассе в июле 2014 года.

Группа Bellingcat обнародовала список из 12 людей, которые возможно причастны к катастрофе Boeing MH17.

Во время работы пытались установить личности большинства фигурантов прослушиваний СБУ.

В докладе можно увидеть контекст переговоров, а также узнать о личностях потенциальных подозреваемых в катастрофе Boeing MH17.

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Среди людей, которые несут ответственность за доставку ЗРК Бук и катастрофу самолета, называны:

Игорь Гиркин (Стрелок);

Сергей Николаевич Дубинский (Хмурый);

Олег Юлдашевич Пулатов (Гюрза, Халиф);

Леонид Владимирович Харченко (Крот);

Эдуард Машутович Гилазов (Рязань);

Олег Анатольевич Шарпов (Змей);

Игорь Николаевич Безлер (Бес);

Сергей Сергеевич Поваляев (Боцман);

Валерий Александрович Стельмах (Наемник, Батя);

Игорь Иванович Украинец (Минер);

Александр Сергеевич Ходаковский (Скиф);

Александр Александрович Семенов (Сан Саныч).

В докладе также содержатся доказательства того, что перехваченные телефонные переговоры вряд ли были отредактированы.

К слову, причастным к катастрофе Boeing MH17 объявят подозрение после обнародования их имен.

Источник: Bellingcat