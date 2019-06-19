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Факты / Украина

Катастрофа MH17: Bellingcat назвала имена возможных причастных (ДОКУМЕНТ)

Группа Bellingcat назвала имена людей, возможно причастных к катастрофе Boeing MH17 на Донбассе в июле 2014 года.

Катастрофа MH17: Bellingcat назвала имена возможных причастных (ДОКУМЕНТ)

Группа Bellingcat обнародовала список из 12 людей, которые возможно причастны к катастрофе Boeing MH17.

Во время работы пытались установить личности большинства фигурантов прослушиваний СБУ.

В докладе можно увидеть контекст переговоров, а также узнать о личностях потенциальных подозреваемых в катастрофе Boeing MH17.

Читайте: Катастрофа MH17: журналисты назвали имена возможных подозреваемых

Среди людей, которые несут ответственность за доставку ЗРК Бук и катастрофу самолета, называны:

  • Игорь Гиркин (Стрелок);
  • Сергей Николаевич Дубинский (Хмурый);
  • Олег Юлдашевич Пулатов (Гюрза, Халиф);
  • Леонид Владимирович Харченко (Крот);
  • Эдуард Машутович Гилазов (Рязань);
  • Олег Анатольевич Шарпов (Змей);
  • Игорь Николаевич Безлер (Бес);
  • Сергей Сергеевич Поваляев (Боцман);
  • Валерий Александрович Стельмах (Наемник, Батя);
  • Игорь Иванович Украинец (Минер);
  • Александр Сергеевич Ходаковский (Скиф);
  • Александр Александрович Семенов (Сан Саныч).

В докладе также содержатся доказательства того, что перехваченные телефонные переговоры вряд ли были отредактированы.

К слову, причастным к катастрофе Boeing MH17 объявят подозрение после обнародования их имен.

Источник: Bellingcat

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