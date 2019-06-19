Группа Bellingcat назвала имена людей, возможно причастных к катастрофе Boeing MH17 на Донбассе в июле 2014 года.
Группа Bellingcat обнародовала список из 12 людей, которые возможно причастны к катастрофе Boeing MH17.
Во время работы пытались установить личности большинства фигурантов прослушиваний СБУ.
В докладе можно увидеть контекст переговоров, а также узнать о личностях потенциальных подозреваемых в катастрофе Boeing MH17.
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Среди людей, которые несут ответственность за доставку ЗРК Бук и катастрофу самолета, называны:
- Игорь Гиркин (Стрелок);
- Сергей Николаевич Дубинский (Хмурый);
- Олег Юлдашевич Пулатов (Гюрза, Халиф);
- Леонид Владимирович Харченко (Крот);
- Эдуард Машутович Гилазов (Рязань);
- Олег Анатольевич Шарпов (Змей);
- Игорь Николаевич Безлер (Бес);
- Сергей Сергеевич Поваляев (Боцман);
- Валерий Александрович Стельмах (Наемник, Батя);
- Игорь Иванович Украинец (Минер);
- Александр Сергеевич Ходаковский (Скиф);
- Александр Александрович Семенов (Сан Саныч).
В докладе также содержатся доказательства того, что перехваченные телефонные переговоры вряд ли были отредактированы.
К слову, причастным к катастрофе Boeing MH17 объявят подозрение после обнародования их имен.
Источник: Bellingcat