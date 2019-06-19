Совет национальной безопасности и обороны может пересмотреть торговые ограничения в отношении ОРДЛО только после возвращения украинских активов в Украинское правовое поле.

Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сделал заявление по поводу пересмотра торговых ограничений с ОРДЛО.

– Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности. Только после возвращения украинских активов в украинском правовом поле может идти о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО, – говорится в заявлении Леонида Кучмы.

Дарка Олифер добавила, что для существенного прогресса в работе ТКГ нужна политическая воля лидеров стран Нормандской четверки.

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Кучма считает, что такая встреча могла бы дать сущностный импульс для прогресса по всем направлениям реализации Минских соглашений.

Отдельно украинская сторона подчеркнула недопустимость выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО

Ранее Леонид Кучма обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Украине Такаши Кураи войну на Донбассе.

Источник: Дарка Олифер