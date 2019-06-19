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Факты / Украина / Политика

МИД Украины призывает Россию сотрудничать со следствием по делу МН17

МИД Украины прокомментировало обнародованные результаты расследования относительно сбивания самолета Малайзийских авиалиний МН17.

МИД Украины призывает Россию сотрудничать со следствием по делу МН17

Министерство иностранных дел Украины призывает Россию сотрудничать со следствием в расследовании катастрофы самолета Малайзийских авиалиний МН17.

– Мы призываем РФ признать свою ответственность за поставку оружия и сотрудничать со следствием, как это предусмотрено резолюцией СБ ООН 2166 от 17 июля 2014 года, – подчеркнули в ведомстве.

МИД обращает внимание на то, что уголовное преследование подозреваемых в организации и совершении преступлений вокруг сбивания самолета неразрывно связано также и с ответственностью России, как государства, за грубое нарушение ряда международно-правовых норм.

Среди них – положение Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма, которая является предметом рассмотрения дела Украины против России в Международном суде ООН.

– Результаты расследования сбивания самолета Малайзийских авиалиний МН17 имеют ключевое значение, ведь дают окончательный ответ на вопрос, откуда смертоносное оружие попало на территорию Украины и кто организовал эту операцию.

Названо основных подозреваемых: действующие и бывшие сотрудники российских спецслужб и гражданин Украины, который оказывал им содействие, – отметили в министерстве.

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Следствию предстоит выяснить роль так называемого премьер-министра Крыма Аксенова и других лиц в организации преступления, а также назвать его непосредственных исполнителей – членов экипажа бука.

Напомним, 17 июля в небе над Донецкой областью произошла катастрофа самолета Боинг-777 компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс Амстердам – ​​Куала-Лумпур.

Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса Бук. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них были гражданами Нидерландов.

Источник: МИД

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