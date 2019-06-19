МИД Украины прокомментировало обнародованные результаты расследования относительно сбивания самолета Малайзийских авиалиний МН17.

Министерство иностранных дел Украины призывает Россию сотрудничать со следствием в расследовании катастрофы самолета Малайзийских авиалиний МН17.

– Мы призываем РФ признать свою ответственность за поставку оружия и сотрудничать со следствием, как это предусмотрено резолюцией СБ ООН 2166 от 17 июля 2014 года, – подчеркнули в ведомстве.

МИД обращает внимание на то, что уголовное преследование подозреваемых в организации и совершении преступлений вокруг сбивания самолета неразрывно связано также и с ответственностью России, как государства, за грубое нарушение ряда международно-правовых норм.

Среди них – положение Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма, которая является предметом рассмотрения дела Украины против России в Международном суде ООН.

– Результаты расследования сбивания самолета Малайзийских авиалиний МН17 имеют ключевое значение, ведь дают окончательный ответ на вопрос, откуда смертоносное оружие попало на территорию Украины и кто организовал эту операцию. Названо основных подозреваемых: действующие и бывшие сотрудники российских спецслужб и гражданин Украины, который оказывал им содействие, – отметили в министерстве.

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Следствию предстоит выяснить роль так называемого премьер-министра Крыма Аксенова и других лиц в организации преступления, а также назвать его непосредственных исполнителей – членов экипажа бука.

Напомним, 17 июля в небе над Донецкой областью произошла катастрофа самолета Боинг-777 компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс Амстердам – ​​Куала-Лумпур.

Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса Бук. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них были гражданами Нидерландов.