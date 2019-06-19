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Факты / Украина

В Харьковской области испытали новейшее отечественное вооружение

Станция радиоэлектронной борьбы украинского производства прошла успешные испытания на полигоне.

В Харьковской области испытали новейшее отечественное вооружение

Первый серийный образец станции радиоэлектронной борьбы Р-330КВ1М прошел испытания на одном из полигонов в Харьковской области.

По сообщению Укроборонпрома, станция, которую изготовили на ГП ЦКБ Протон, подтвердила все заданные характеристики.

Автоматизированная станция радиопомех коротковолновой радиосвязи создана для расстройства радиосвязи противника на расстоянии в несколько десятков километров.

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Также станция способна блокировать работу всех современных коротковолновых радиостанций, в том числе и тех, которые созданы специально для работы в условиях активных радиопомех.

Как сообщалось, в Украине провели испытания ударных беспилотников Bayraktar TB2.

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