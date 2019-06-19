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Факты / Украина

Не стреляли, но притянули Бук: суть обвинения подозреваемых в катастрофе МН17

Глава Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фред Вестербеке обосновал обвинение подозреваемых в гибели Boeing МН17 – Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

ЗРК Бук

Сами обвиняемые не стреляли по Boeing МН17 на Донбассе, но организовали доставку вооружения, поэтому их считают подозреваемыми, отметил Фред Вестербеке.

Глава Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды отметил, что по состоянию на июль 2014 года все четверо подозреваемых были вовлечены в военный конфликт на Донбассе.

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– Их целью было закрепиться на востоке Украины. Использовались средства противовоздушной обороны. И эти четверо подозреваются в том, что сотрудничали в июле 2014 года, что привело к тому, что был сбит пассажирский самолет. Никто из них не нажал кнопку сам, но они тесно сотрудничали с целью доставки вооружения, и поэтому их можно считать подозреваемыми в том, что они причастны к сбиванию МН17, – объяснил прокурор на пресс-конференции в Утрехте.

Ранее следствие назвало четырех подозреваемых в трагедии рейса МН17.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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